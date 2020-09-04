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Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye ziyaret masadaki konu PKK ile mücadele

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.

Barzani, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Barzani, iki gün önce Irak’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşmüştü.

Konu: PKK ile mücadele

Barzani’nin Ankara temaslarındaki ana tema PKK terör örgütü ile mücadele. Türkiye Irak’ın kuzeyindeki PKK üslerine yönelik başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu’na devam ediyor.

Operasyonda Mehmetçik PKK'nın üslendiği bölgeleri temizlerken, Barzani liderliğindeki Kuzey Irak yönetimi büyük ölçüde sessiz kaldı ve küçük uyarı açıklamalarıyla yetindi.

Barzani yönetimi, Türkiye operasyona başlamadan önce, PKK'nın Kandil'deki terör merkezinin etrafını da Peşmerge ile sararak, örgüt elemanlarının hareket kabiliyetini büyük ölçüde azaltmıştı.

PKK'lı hesaplar kudurdu

Nitekim, Barzani'nin Ankara ziyaretine yönelik sosyal medyada en çok PKK terör örgütü yanlısı hesaplardan tepki gelmesi de dikkat çekti. PKK yanlısı isimsiz hesaplar üzerinden Barzani “hain” ilan edildi.

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