Zaruri harcama kalıpları değişti! Emekliler enflasyon sepetinde Covid-19 güncellemesi istiyor

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED), TÜİK enflasyon hesaplamasında kullandığı enflasyon sepetinin koronavirüs salgını dönemindeki yaygın tüketim kalemleri dikkate alınarak güncellenmesini talep etti.

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TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin tüm dünyayla zor bir süreçten geçtiğini, ülke ekonomileriyle birlikte yaşanan olumsuzluklardan en fazla dar gelirlilerin etkilendiğini söyledi.

Salgın sürecinin insanların tüketim tercihini ve alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkati çeken Ergün, AVM'lerin yerini e-ticaretin, lüksün yerini ise zaruri tüketimin aldığını dile getirdi.

"Zaruri harcama kalıpları değişti"

Bu süreçte gıda, hijyen ve sağlık harcamalarının önemli oranda arttığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

Kovid-19 ile birlikte tüm dünyada zaruri harcama kalıpları değişti. Ülkemizde de bunu çok net görüyoruz. Salgın nedeniyle vatandaşların bütçesinden ulaşım, turizm ve giyim gibi harcama kalemlerinin payı azalırken, elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları ile maske ve temizlik malzemelerinin payı arttı.

Sokaktaki enflasyon

Salgından önce maske diye bir gider kalemimiz yokken, bugün maske olmazsa olmazımız haline geldi. Bir kutu maskenin fiyatı 30 ila 50 lira arasında değişiyor. Yine alkol bazlı el dezenfektanları, kolonyalar ve jeller, hayatımızın en önemli ihtiyaç ve masrafı haline geldi. Bunun yanında, insanların temizlik malzemesi tüketimi neredeyse 2-3 kat arttı. Bu harcamalar sokağın enflasyonunu belirleyen önemli kalemler oldu.

Ergün, bu doğrultuda, TÜİK'ten enflasyon sepetini salgın döneminin yaygın tüketim kalemlerine ağırlık vererek oluşturmasını istediklerini kaydetti.