Denizli'de Ramazan bebeğin annesi: Ne olur oğlum ölmesin

DENİZLİ'de doğuştan safra kesesi gelişmeyen 4 aylık Ramazan bebeğin emdiği süt karaciğerine ulaşınca hayati organı hasar gördü. Oğlunun 3 ay içerisinde nakil olması gerektiğini belirten anne, oğlunun günden güne halsizleştiğini söyledi. Derdine deva arayan anne 'oğlumun yaşaması için herkesin yardımını bekliyorum. Ne olur oğlum ölmesin' diye konuştu.

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Çivril ilçesi, Kocakaya Mahallesi'nde yaşayan 10 yıllık evli olan Ali ve Hülya Yüksel çiftinin üçüncü çocuğu olan 4 aylık Ramazan bebek, hayata tutunmak için yardımseverlerin desteklerini bekliyor. Doğuştan safra kesesi damarları gelişmeyen ve 2 aylıkken geçirdiği ameliyatla karaciğerinin bir bölümü alınan Ramazan bebeğin, 3 ay içerisinde uygun karaciğer bulunup nakledilmezse hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacacağı belirtildi.

Doğumun ardından sarılık teşhisi ile hastaneye gittiklerini ifade eden anne Hülya Yüksel, 1 ay süren tedaviden sonuç alamayınca sevk edildikleri Denizli’de çocuklarının doğuştan safra kesesi damarları gelişmediği ve emdiği sütün karaciğerine gitmesi nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

Ailemden kimsenin kan grubu uymuyor: "Oğlumun yaşaması yapılacak nakile bağlı. Bebeğim karaciğer nakli gerçekleşmemesi durumunda hayatını kaybedecek. Uygun karaciğer bulmak için sosyal medya aracılığıyla da duyuru yaptık. Oğluma uygun dokuda karaciğer bulmak için ailemden kimsenin kan grubu uymuyor. Ne olur oğluma uygun doku ve ciğer bulunsun. Oğlumun yaşaması için herkesin yardımını bekliyorum. Ne olur oğlum ölmesin. Oğlumun yaşamasını istiyorum”

"Kaç para isterlerse vereceğiz"

Sosyal medyada yaptıkları duyuruya bir kadının ciğer nakli konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Ameliyattan sonra çalışamam, borçlarım var dedi ve 20 bin lira istedi. Kabul ettik, ameliyat günü belirlendi ama 3 gün kala, ‘ailem izin vermiyor’ diyerek vazgeçti. Baktığımız 5-6 tane koyun var, çiftçilik yapıyoruz. Elimizde, avucumuzda ne varsa satıp çocuğumuzu yaşatmaya çalışacaktık ama vazgeçti. Kaç para isterlerse bulup, buluşturup vereceğiz. Yeter ki oğlum yaşasın."

"Günden güne halsizleşiyor"

Doktorların uygun karaciğer bulunmaması durumunda Ramazan bebeğin 3 ay içerisinde hayatını kaybedeceğini söylediğini kaydeden Yüksel, “Oğlum günden güne halsizleşiyor. Uygun doku ve ciğer bulamazsak oğlumu kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.