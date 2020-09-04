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Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü

TAYVAN hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan Çin’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü. Pilotun, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kriz çıkarabilecek gelişmeyle ilgili Çin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan Çin’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü.  Hindistan medyası, uçağın düşürülme anı ve pilotun kurtulduğu anların görüntüsü olduğu ileri sürülen video yayınlandı. 

Hindistan medyasının haberine göre, Tayvan THAAD füze sisteminin sınır ihlali yaptığı iddia edilen Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Vurulan Çin'e ait SU-35 savaş uçağının pilotunun yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Tayvan ve Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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