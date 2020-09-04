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Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başladı

Demirören Haber Ajansı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, dini nikahlı eşi terk edince sığınmak istediği ailesinin de kendisini kabul etmediğini iddia eden Zeynep Arık (25), 1 yaşındaki kızıyla sokakta kaldı. Parklardaki banklarda yatıp kalktığını söyleyen Arık, "Çaresizlik içerisinde bekliyorum" dedi.

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Anne-babasının ayrılması üzerine 9 yaşında yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüyen Zeynep Arık, 18 yaşını doldurduktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak istedi. Bu dönemde tanıştığı kızının babasıyla dini nikah kıydı. Ancak iddiasına göre, dini nikahlı eşi, kendisini terk etti.

İstanbul ve Antalya'da yaşayan anne ile babasına sığınmak isteyen Arık yine iddiasına göre, kabul edilmedi.  Geçici işlerde çalışmaya başlayan Zeynep Arık, oturduğu evden kirayı ödeyemeyince çıkmak zorunda kaldı. 

1 yaşındaki kızı E.R.Y.'yi de alıp parklarda yaşamaya başladığını ifade eden Arık, "Parklardaki banklarda yatıyorum. Çevredeki vatandaşların yardımıyla günlük ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Hayırseverlerden yardım istiyorum; Cebimde ekmek param yok. Evladıma nasıl bakabilirim? Sevgisiz, annesiz, babasız büyüdüm. Burada çaresizlik içerisinde bekliyorum" dedi.

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