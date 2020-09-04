Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
ANKARA Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Arhan, şu an yoğun bakım doluluk kapasitesinin yüzde 100'e ulaştığını ifade etti. Önceki aylara göre virüsün daha ağır karşılarına çıktığını belirten Arhan, akciğer tutulumu ve klinik açıya dikkat çekerek virüsün ilk döneme göre daha bulaşıcı olduğunu aktardı.Abone ol
Gazi Üniversitesi Başhekimi, Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Arhan, pandemi sürecinde mart, nisan ve mayıs aylarında Ankara özelinde çok ciddi vaka sayısıyla karşılaşmadıklarını belirtti. Prof. Dr. Arhan, "Özellikle de Kurban Bayramı ve sonraki süreçte Ankara'da vaka sayılarının tekrar hızla artışa geçmesinin ardından başlangıçtaki pandemi eylem planındaki gibi artan ihtiyaca göre yoğun bakım ve yataklı servis kapasiteleri kademeli olarak artırarak sağlık hizmetimizi sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Arhan, Kurban Bayramı sürecinde ve tatil döneminde kent dışına çıkanların Ankara'ya dönmesinin, vaka sayılarının artmasına yol açtığına dikkat çekti.
"Pandeminin ilk dönemine göre daha fazla bulaş riski oluşturan..."
Prof. Dr. Arhan, "Mart, nisan, mayıs dönemine göre de bu dönemdeki vakaların özellikle akciğer tutulumu ve klinik açıdan daha ağır karşımıza çıktığını görüyoruz ve yatış oranları bu nedenle de oransal olarak daha yüksek. Bu dönemde fark ettiğimiz bazı farklılıklar var; hem klinik olarak vakalardaki akciğer bulgularının belirgin olduğunu hem de bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu görüyoruz. Kısacası pandeminin ilk döneme göre daha fazla bulaş riski oluşturan bir durumla karşı karşıyayız" cümlelerini kullandı.
"En büyük zorluklardan birisi olacak"
Prof. Dr. Arhan, bundan sonraki süreçte bireysel tedbirlerin öne çıktığına işaret ederek, "Sağlık sisteminin kapasitesi üstünde bir hasta yükü ile karşılaşmadan bu sürecin daha kontrollü bir şekilde sürdürülmesini umut ediyoruz. Yaklaşan gribal enfeksiyon mevsiminde Covid-19 hastalarıyla Covid dışı gribal enfeksiyonları ayırt etmek, bunların bulaş riskini azaltacak şekilde yönlendirmesini yapmak sonbahardaki gribal enfeksiyon döneminde bizim önümüzdeki en büyük zorluklardan biri olacak. Burun altındaki maskeyi takmakla maske takmamak arasında çok bir fark yok. Düzgün maske kullanımı çok önemli. Sürekli maskeye elle dokunmak o da ayrı bir risk oluşturuyor" ifadelerini belirtti.
Arhan sözlerini şöyle noktaladı: Pandemi sürecini bir savaş, bir mücadele olarak adlandırırsak şu anda bunun en ön safında yer alan sağlık çalışanlarının vermiş olduğu zorlu mücadelede vatandaşımızın da yapabileceği en önemli destek mümkün olduğunca bulaşı azaltacak tedbirlere uymak ve hastanelere gelecek hasta sayısını azaltmaktır"