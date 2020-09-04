Berlusconi’nin sevgilisi ve çocukları koronaya yakalandı

Koronavirüse yakalanan Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı. Berlusconi’nin çocukları Barbara ve Luigim ile kız arkadaşı Marta Fascina’nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

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Koronavirüse yakalandığı açıklanan İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Berlusconi'nin durumuna ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, ''Tablo endişe verici değil" dedi.

Çocukları ve sevgilisinin de testi pozitif çıktı

Beslusconi’nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina’nın da (30) koronavirüs testi pozitif çıktığı ifade edildi.



Testi pozitif çıkmıştı

Berlusconi, eski Forza partisi liderinin Sardunya'da görüştüğü iş adamı ve yakın arkadaşı Flavio Briatore'nin koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra test yaptırmış, test sonucu pozitif çımıştı.