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Galatasaray'da Koronavirüs şoku

Galatasaray, erkek voleybol takımında bir oyuncu ve bir teknik ekipte olmak üzere iki kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona belası sporda kendini göstermeye devam ediyor.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir oyuncu ve bir teknik ekip personelinde koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır.

Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır."

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