İngiltere’de okullar koronavirüs yuvası oldu: 7 okul öğrencileri karantinaya aldırdı

İNGİLTERE'de Covid-19 nedeniyle kapalı olan okullar eğitime başlayınca durum ters tepti. 7 okulun öğrencileri evlerinde karantinaya alınırken aynı durum 6 okul içinde geçerli olabilir. Ayrıca yetkililer yapılan parti sonrası 20 öğrencinin pozitif çıktığını aktardı.

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İngiltere'de okulların yaklaşık yüzde 40'ı geçtimiz Çarşamba günü yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, okulların açılmasının ardından vaka sayılarında 3 kat artış meydana geldiğini kaydetti. Ayrıca ülkedeki 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantiya alındığını duyuruldu.

Yetkililer, İngiltere’nin farklı bölgelerinde öğrencilerin koronavirüse yakalandıkları gerekçesiyle evlerine gönderildiğini ifade etti.

6 kentte tehlike çanları çalıyor

Yetkilier, Greater Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire ve Buckinghamshire'daki ilk ve orta dereceli okulların koronavirüsten etkilendiğini duyurdu.

İngiltere’nin Marlow bölgesinde yer alan Sir William Borlase'in Dilbilgisi Okulu da, Yunanistan’ın Zante adasında düzenlenen bir partiden döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 20 öğrenci nedeniyle okulun eğitime başlayacağı tarihin ertelendiğini duyurdu.

İngiltere'de vaka sayısı ne kadara ulaştı?

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 41 bin 527'ye ulaştı.

Ülkede dün (3 Ağustos) 1735 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1805 vakanın saptandığı 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 340 bin 411'e yükseldi.