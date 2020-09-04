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Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Antalya'da ormana gömülen 31 çuval bulundu

Son dakika gelişmesine göre; Türkiye'nin genelinde FETÖ operasyonu düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu. İşte tüm detaylar...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil sorumlular arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7’si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.

Toprağa gömülü halde FETÖ/PDY'ye ait örgütsel materyal bulundu
Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ormanlık alanda yapılan aramada toplam 31 çuval içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait örgütsel materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak’ta FETÖ'nün kadın yapılanmasına darbe
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak, Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda çoğunluğu üniversite öğrencisi 26 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli daha aranıyor.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik polis operasyon düzenledi. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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