BIST 1.078
DOLAR 7,45
EURO 8,83
ALTIN 464,12
HABER /  MHP

MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi trafik kazasında hayatını kaybetti

BALIKESİR'de meydana gelen trafik kazasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu hayatını kaybetti.

Abone ol

İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli Tümgeneral Karataş'tan çarpıcı sözler! F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olamadı! Boğazına bıçak dayadı 'hepinizi doğrayacağım
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: itirazı olmamasına teşekkür ederim
Piyasalar güne yine rekorla başladı! Dolarda yüksek seviyeler
Trump: Korona aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
ÖNCEKİ HABERLER
Tıbbi cihazlara internetten satış onayı
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Ünlü aktör Robert Pattinson koronavirüse yakalandı
PSG’de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı
Uyuşturucu taciri firari hükümlü ağaç kovuğunda yakalandı
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever şarkıcılık için ilk adımı attı
Yorumlar