Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olamadı! Boğazına bıçak dayadı 'hepinizi doğrayacağım

Agos gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, 6 Ağustos’ta ‘koşullu salıverilme’ hakkına kavuştu. Ancak cezaevinde gardiyanlarla kavga ettiği için yeni ceza alınca cezaevinden çıkamadı. Ogün Samast'ın, gardiyanın boğazına bıçak dayayıp "Hepinizi doğrayacağım" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast’ın tahliyesine engel olan davanın detayları ortaya çıktı. Ogün Samast, cezaevinde yatarken 30 Temmuz’da karara bağlanan yargılama neticesinde beş ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapse mahkûm edildi ve tekrar tutuklandı. Samast, bu cezaları almasa tam bir hafta sonra yani 6 Ağustos'ta tahliye olabilecekti.

Samast’ın tahliyesine engel olan bu davanın Silivri Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasında olayın mağduru olan başmemur ve diğer gardiyanların ifadeleri yer aldı. İddianame ve mahkeme zabıtlarına göre, Ogün Samast 2017’nin ocak ayında kaldığı koğuştaki butona basarak ‘başmemur’ ile görüşmek istediğini söyledi. Gelen infaz koruma memuru Alparslan Barış Çelik ise öğlen vardiyasındaki memurların çıkış yaptığını, bu çıkış işleminden sonra başmemurun kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Ancak Samast bu durumu kabul etmedi.

‘Bardak attı, camı kırdı'

İnfaz koruma memuru Adem Yetgin de sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Samast’ın hücresinin önüne giderek durumu tekrar anlattım. Sinkaflı küfürler etti. Hücreden aldığı bir kupa bardağı mazgalın camına fırlattı. Cam kırıldı. Başmemura bildirdim. Ardından kapıyı açarak üç kişi içeri girdik. Başmemur sanık ile bir süre konuştu. Odadan çıkacaktık.

'Arkadaşın boğazına bıçak dayadı...'

Bu sırada Ogün Samast cebinden çıkardığı bıçakla üzerimize gelerek ‘Hepinizi doğrayacağım’ diye hamlede bulundu. Bir elini ve göğsünü tuttum. Arkadaşım da bıçak olan elini tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Elindeki bıçak arkadaşımın boğazına dayandı. Bize yardım eden diğer arkadaş sanığın elinden bıçağı aldı. Sanığa doğru hamle yaptığımda parmağımı ısırdı. Daha sonra etkisiz hale getirdik ve oradan çıkardık.”

'Hepinizi doğrayacağım...'

Başmemur Mustafa Aydın, ifadesinde şunları söyledi: “Sanığın elindeki bıçakla bize yöneldiğini ve ‘hepinizi doğrayacağım’ şeklinde tehdit ettiğini duydum. Hemen müdahale ettik. Müdahale sırasında bıçak arkadaşımızın boğazına geldi. Diğer arkadaşımız elinden yaralandı. Gayretlerimizle sanığı başka bir odaya aldık.” Ogün Samast ise bu suçlamaları kabul etmedi. Samast, “Cam kırılmadı, çatladı, parasını da ödedim. Hiç kimseye küfür ve hakaret etmedim. Sorgusuz sualsiz içeri girerek beni darp ettiler” diyerek kendini savundu.

Bir hafta farkla içerde kalmış

Ogün Samast, 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’i katletti. Yargılama neticesinde toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Suç tarihinde 18 yaşından küçük (suça sürüklenen çocuk) olduğu için infaz hükümleri lehine işledi. 6 Ağustos’ta ‘koşullu salıverilme’ hakkına kavuşuyordu. Hatta süreç başlamıştı. Ancak 30 Temmuz’da verilen karar, süreci başlamadan sona erdirdi.

Davada Samast’a “mümas tehdit” suçundan 10 ay; “silahlı tehdit” suçundan 3 yıl 1 ay; iki ayrı “kasten yaralama” suçundan 11 ay; “kamu malına zarar vermek” suçundan 1 yıl 1 ay olmak üzere toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Cezası ertelenmedi, bu suçlardan da tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Samast bu suçların cezasını yatmadan tahliye olamayacak.