BIST 1.078
DOLAR 7,45
EURO 8,83
ALTIN 464,12
HABER /  CHP

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: itirazı olmamasına teşekkür ederim

CHP'li Muharrem İnce bugün başlalatacağı Memleket Hareketi'ne yönelik "Gayet güzel, bir itirazımız yok." açıklaması yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Abone ol

CHP'li Muharrem İnce bugün Sivas'tan 'Memleket Hareketi'ni başlatıyor. Muharrem İnce sabah erken saatlerde Sivas'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. İnatacağı Memce, VIP bölümüne girişi öncesi soruları yanıtladı.


"Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi olacak"

CHP'li Muharrem Önce, Sivas'tan başlayacak 'Memleket Hareketi' için, "Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacak" diye konuştu.


"Benim kaygılarım ve korkularım yok"

Yalova'da CHP'li Muharrem İnce hakkında bir parti üyesi Merkez Disiplin Kurulu'nda değerlendirilmesi için dilekçe verip suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan başvuru sonrası başlayan ihraç tartışmaları için, "Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Öyle bir şey yok" demişti. İstanbul Havalimanı'nda konuşan Muharrem İnce hakkındaki ihraç tartışmaları için, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve bir korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey 'ya memleket yanarken memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkan vekilliğine, milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil" diye konuştu.


İnce'den Kılıçdaroğlu'na: itirazı olmamasına teşekkür ederim

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Hareketi ile ilgili 'itirazımız yok' değerlendirmesi için, "İtirazı olmamasına teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi için şu ifadeleri kullanmıştı:

-Muharrem İnce bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! Abdullah Gül CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı? Muharrem İnce ihraç edilecek mi?
SON DAKİKA HABERLERİ
Piyasalar güne yine rekorla başladı! Dolarda yüksek seviyeler
Trump: Korona aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
Selvi 'bu yönde duyumlarım var' dedi Meral Akşener'in önerebileceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı işten çıkarma yasağında süre uzatıldı
MSB'den Rusya ile tatbikat açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Marko Livaja AEK'yı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor
Bahreyn BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı
Kuveyt, BAE-İsrail anlaşmasına resti çekti: Buna asla izin vermeyeceğiz
Şenol Güneş: Mağlubiyetin sorumlusu benim
İzmir'de evde fenalaşan genç hayatını kaybetti
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Yorumlar 1 yorum