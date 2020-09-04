İzmir'de evde fenalaşan genç hayatını kaybetti
İZMİR'de Berat Polatoğlu (24) aniden fenalaşmasıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden gencin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.Abone ol
Olay, saat 03.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Berat Polatoğlu, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırmasıyla eve sağlık ekibi geldi. Polatoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Berat Polatoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
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