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Esenyurt'ta polis ve panelvan hırsızları arasında film gibi kovalamaca

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta çalıntı otomobil ile polis çevirmesine takılan 3 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve şüpheli şahıslar arasında yaşanan uzun kovalamaca sonrası şüpheliler otomobili bir sokak arasında terk ederek kayıplara karıştı.

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Olay, saat 03:00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi Ozanlar Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri 34UJ2301 plakalı otomobili çevirmek istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli ise polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Polis ve şüpheliler arasında yaşanan uzun kovalamacada şüpheliler araç içerisinde bulunan çekiç, yangın tüpü ve levye gibi materyalleri camdan polis ekiplerine fırlatarak polisten kurtulmaya çalıştı. Bir süre sonra otomobilleriyle ana caddeden sokak arasına giren 3 şüpheli çaldıkları otomobili çalışır vaziyette terk ederek kayıplara karışırken çalıntı otomobil dere kenarında bulunan demir tellere vurarak durdu.

"Teller olmasaydı araba dereye uçacaktı"

Evinin camından dışarıya bakarken şüphelilerin aracı terk ederek kaçtığını ifade eden Nihat Çelik, ‘’ Polis ekiplerinin siren sesini duydum ve cama çıktım. Çalıntı araba tepelik alandan aşağıya doğru geliyordu. Ben 3 kişi gördüm, araba ilerleyerek tellere çarptı ve durdu. Daha sonra 3 kişi kaçtı ve polis arkalarından 3-4 el ateş açtı. Şüpheliler buradan yayan olarak kaçtılar. Araba tellere çarpa çarpa durdu. Teller olmasaydı araba dereye uçacaktı’’ diye konuştu.
Polis ekipleri terkedilmiş araç içerisinde inceleme yaparken otomobilin çalıntı olduğu ihbarını aldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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