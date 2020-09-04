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Fransa'dan gerginliği artıracak hamle

NATO ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz için gerginliği düşürecek hamleleri sürerken Fransa'dan Yunan tarafını kışkırtan bir hamle daha geldi. Fransız ordusuna ait Charles de Gaulle’ün adlı geminin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığı belirtildi.

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FRANSA, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Fransız ordusunun, donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığı belirtildi.

Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.

Geminin özellikleri

Fransa Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.

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