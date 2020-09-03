Erdoğan Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Yapılan açıklamada, ''Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etmiştir.

'Kabul edilemez...'

Yunanistan’ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Sayın Angela Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmiştir.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunmuştur.'' denildi.