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Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Twitter'dan duyurmuştu
Eşi Semiha Yıldırım ile koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan Yıldırım, haberi Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

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