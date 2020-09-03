BIST 1.076
DOLAR 7,43
EURO 8,80
ALTIN 461,28
HABER /  SPOR

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yedi Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor kulüpleri, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle 'Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 'Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alman ilaç devinden Kovid-19 aşısı açıklaması
İngiltere'de iki kadını öldüren katil çifte cinayetten hüküm yedi
Merkez Bankası: İktisadi faaliyet mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır
Davutoğlu Reuters’a olay açıklamalar yaptı: Erdoğan her türlü sürprize hazır olmalı
Dolarda yeni zirve! 7.45 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika Diyanet İşleri'nden Sakarya'daki sapık şeyhe sert tepki! Şeref yoksunu...
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Şişli'de yolda yürüyen adamın kafasına pencere camı düştü
Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
Ankara'nın su ihtiyacının karşılandığı baraj suyuna kimyasal madde döküldüğü iddiası
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Macron' açıklaması! Endişe duyduk
Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var
Yorumlar