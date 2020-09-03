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Kayseri'de yıkanma niyetiyle girdiği kanaldan cansız bedeni çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de yıkanma niyetiyle kanala giren çoban arama ekipleri tarafından cansız bulundu. Yabancı uyruklu Abdullah Suhbatullah'ın(24) cansız bedeni morga götürüldü.

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Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan yabancı uyruklu Abdullah Suhbatullah (24), yıkanmak için girdiği sulama kanalında bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri kanalın etrafında güvenlik önlemi alırken arama ekipleri suda kaybolan Suhbatullah'ın cansız bedenini kısa süre içerisinde bularak kıyıya çıkardı. Talihsiz çobanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Suhbatullah'ın yakınları da meraklı gözlerle çalışmaları inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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