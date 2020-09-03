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Son dakika Diyanet İşleri'nden Sakarya'daki sapık şeyhe sert tepki! Şeref yoksunu...

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika yapılan yazılı açıklamada Sakarya'da yaşanan çocuk tacizcisi şeyhe sert tepki gösterildi. Diyanet açıklamasında, "Hak ettiği en ağır cezanın verileceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya'da yaşanan çocuk tacizi skandalının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettiği en ağır cezanın verileceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

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