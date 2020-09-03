BIST 1.077
DOLAR 7,45
EURO 8,83
ALTIN 464,24
HABER /  GÜNCEL

Hirami Ahmet Paşa Camii'ndeki klima ve bitişiğindeki kümes kaldırıldı

FATİH'teki tarihi Hirami Ahmet Paşa Camii'nin üstüne dev bir klima yerleştirilmiş, bir de kümes yapılmıştı. Günümüze kadar tarihe tanıklık eden camiye monte edilen klimalar ve bitişiğindeki tavuk kümesi gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Abone ol

Hirami Ahmet Paşa Camii'ndeki dev klima ve bitişindeki kümes kaldırıldı.Bizans İmparatorluğu döneminde 7. yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı, 1586 yılında Hiram Ahmet Paşa tarafından camiye çevrilmişti.

Fatih'te oturan ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirten İhami Öztürk, “İki gündür zaten bunu televizyondan takip ediyordum. Klimanın kalkması, tavuk kümesinin sökülmesi çok iyi oldu. Tarihi yapılarımızın korunması gerekiyor. Tarihe sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Yavuz Sultan Selim Türbesi’nde de klima bulunuyor. Tarihi caminin duvarına monte edilen klima motoru hem yapıya zarar veriyor hem de tarihi dokunun görüntüsünü bozuyor.


Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, Yavuz Sultan Selim Türbesi'ndeki klimayla ilgili olarak "Yavuz Sultan Selim Türbesi 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman yani oğlu tarafından yapıldı. Yavuz Sultan Selim’in kendi adına yapılan caminin tam avlusunda. Yavuz, bizim için o kadar önemli bir karakter ki; hem Osmanlı İmparatorluğu topraklarını 3 katına çıkarmasından ziyade muhteşem yüzyılın mimarı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın babası. En azından Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir imparator, büyük bir sultan bir saygıyı hak ediyor. Onun türbesine klima son derece gereksiz” demişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Korkunç! Bir evde 5 çocuğun cansız bedenleri bulundu sebebi ne?
Bakan Albayrak'tan 'yeni ihracatçı' değerlendirmesi: 1 milyar dolara yakın hacim oluşturdu
Muharrem İnce'ye koronavirüs şoku! Karantinaya alındı
TFF'den flaş karar! Ligin ilk yarısında maçlar seyircisiz
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Ağır hasta sayısı artabilir
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK 'Anırkabir' hakkında karar verdi: Akit TV'ye para cezası uygulanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl mesaj yağdı
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev evinde ölü bulundu
Muğla Bodrum'da fren yerine gaza bastı kuaföre girdi
RTÜK'ten Netflix'e 'Cuties' yaptırımı: Minnoşlar filmi kaldırılacak
Site karantinasına neden olan kadın 2 günde 17 kişiye temas etmiş
Yorumlar