Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın hizmete açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda incelemede bulundu. 'Yarın ülkemiz kara yolu tarihi için çok önemli günlerden biri olacak' diyen Bakan Karaismailoğlu, otoyolun 178 kilometrelik hattının açılacağını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 1'inci ve 3'üncü kısımları açılacak Ankara-Niğde Otoyolu ana kontrol merkezini ziyaret etti. Burada Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş'tan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, yarın Türkiye'nin kara yolu tarihi açısından çok önemli günlerden birini yaşayacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Edirne'den Şanlıurfa'ya yaklaşık 1300 kilometrelik otoyol aksının eksik kalan kısmını yarın tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimlerini yarın hizmete açıyoruz. 1'inci kesim 119, 3'üncü kesim 59 kilometreden oluşmaktadır. 2'nci kesimi de 29 Ekim'de vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Ankara'ya, Nevşehir'e, Kırşehir'e, Niğde'ye, Aksaray'a, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan aksta önemli bir görev üstlenecek"

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük değerli yatırımlarından biri açılıyor hizmete. Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuzda fiber optik hatlarından meteorolojik ve olay algılama sensörlerine, değişken mesaj işaretleri, trafik işaretleri, bütün akıllı ulaşım sistemlerini barındıran bir yol oldu." ifadelerini belirtti.