BIST 1.078
DOLAR 7,45
EURO 8,82
ALTIN 463,21
HABER /  YOL DURUMU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda inceleme

Demirören Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın hizmete açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda incelemede bulundu. 'Yarın ülkemiz kara yolu tarihi için çok önemli günlerden biri olacak' diyen Bakan Karaismailoğlu, otoyolun 178 kilometrelik hattının açılacağını belirtti.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 1'inci ve 3'üncü kısımları açılacak Ankara-Niğde Otoyolu ana kontrol merkezini ziyaret etti. Burada Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş'tan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, yarın Türkiye'nin kara yolu tarihi açısından çok önemli günlerden birini yaşayacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Edirne'den Şanlıurfa'ya yaklaşık 1300 kilometrelik otoyol aksının eksik kalan kısmını yarın tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimlerini yarın hizmete açıyoruz. 1'inci kesim 119, 3'üncü kesim 59 kilometreden oluşmaktadır. 2'nci kesimi de 29 Ekim'de vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Ankara'ya, Nevşehir'e, Kırşehir'e, Niğde'ye, Aksaray'a, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan aksta önemli bir görev üstlenecek"

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük değerli yatırımlarından biri açılıyor hizmete. Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuzda fiber optik hatlarından meteorolojik ve olay algılama sensörlerine, değişken mesaj işaretleri, trafik işaretleri, bütün akıllı ulaşım sistemlerini barındıran bir yol oldu." ifadelerini belirtti.

Ekonomiye yıllık 1 milyar 600 milyon lira kazanım: Gayet güvenli ve konforlu yol ortaya çıktı. Mevcuttaki seyahat süresi 1 saat 52 dakika kısalacak. Bu bize yakıt ve zamanda kazanımlar sağlayacak. Yıllık 1 milyar 600 milyon liralık kazanım olacak ekonomimize. Tamamen güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir projenin sonucuna varmış olduk. Yarın ülkemiz kara yolu tarihi için çok önemli günlerden biri olacak. Bu yol yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Bunun en önemli avantajlarından biri işin hızla bitirilmesi ve bir an önce ekonomiye kazandırılması. Bu nedenle belirlenen tarihinden 1 yıl önce bitirildi otoyol."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara Wuhan oldu 15 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli! Ankara koronavirüs haritası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TFF'den flaş karar! Ligin ilk yarısında maçlar seyircisiz
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Ağır hasta sayısı artabilir
Emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları! Gümüş mü altın mı kazandırdı?
Yunanistan'dan skandal medrese kararı Batı Trakya'da yeni tahrik
Normalleşme desteğini kimler nasıl alabiliyor? SGK detayları duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’de kurumsal anlamda bir ilk! Gaziantep Belediye Başkanı Şahin: Virüs değil, iyilik yayılacak 
Ünlü gurme Mehmet Yaşin İstanbul'da trafik kazası geçirdi
Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehre adını taşıyan müze yapılacak
BAE'den sonra şimdi de Bahreyn iddiası konuşuluyor
Sanatçılar Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiler! Bakın ne istediler
Site karantinasına neden olan kadın 2 günde 17 kişiye temas etmiş
Yorumlar