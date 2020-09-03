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TFF'den flaş karar! Ligin ilk yarısında maçlar seyircisiz

Son dakika gelişmesine göre; TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

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Süper Ligi'n başlamasına sayılı günler kala TFF'den flaş bir karar geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizdeki koronavirüs salgınının seyri nedeniyle 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinin seyircisiz oynanmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

''Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alındı''
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir''

Fahrettin Koca ne demişti?

"Futbol müsabakalarının seyircili oynatılıp oynatılması konusunda Bilim Kurulunun gündemine geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Fahrettin Koca, konunun toplantıda görüşüldüğünü anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı; "Belli bir döneme kadar, belki yılın ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde Bilim Kurulunun bir önerisi var." 

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