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Fenerbahçe'de Jose Sosa antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

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Sarı-lacivertlilere yeni transfer Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

Takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştiren yıldız oyuncu, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde antrenman yapacak.

Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla da çalışmalara katılacak.

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