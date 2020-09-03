Normalleşme desteğini kimler nasıl alabiliyor? SGK detayları duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabında normalleşme desteğinin tüm detaylarını paylaştı. Normalleşme desteğini kimler nasıl alabiliyor? İşte yanıtı...

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SGK, Twitter hesabından normalleşme desteğine ait merak edilenleri paylaştı

SGK, mesajında “Normalleşme desteği başladı. 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işverenlerimiz, 1 Ağustos 2020’den sonra haftalık normal çalışma süresine geçen çalışanlarımız için prim desteği sağlıyoruz.” diyerek şu bilgileri verdi:

Prim desteği mahsuplaşma yoluyla yapılacak

“Çalışanlarınızın kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandığı aylık ortalama gün sayısı kadar, asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğini, mahsuplaşma yoluyla devlet olarak biz ödüyoruz.

İşlemler e-SGK üzerinden

İşveren prim desteğinden yararlanmak için gerekli tüm işlemleri e-SGK uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Yararlanma süresi 3 ay

İşverenlerimiz normalleşme desteğinden 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay boyunca faydalanabilirsiniz.”