BIST 1.083
DOLAR 7,43
EURO 8,79
ALTIN 461,88
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Normalleşme desteğini kimler nasıl alabiliyor? SGK detayları duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabında normalleşme desteğinin tüm detaylarını paylaştı. Normalleşme desteğini kimler nasıl alabiliyor? İşte yanıtı...

Abone ol

SGK, Twitter hesabından normalleşme desteğine ait merak edilenleri paylaştı

SGK, mesajında “Normalleşme desteği başladı. 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işverenlerimiz, 1 Ağustos 2020’den sonra haftalık normal çalışma süresine geçen çalışanlarımız için prim desteği sağlıyoruz.” diyerek şu bilgileri verdi:

 Prim desteği mahsuplaşma yoluyla yapılacak

“Çalışanlarınızın kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandığı aylık ortalama gün sayısı kadar, asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğini, mahsuplaşma yoluyla devlet olarak biz ödüyoruz.

İşlemler e-SGK üzerinden

İşveren prim desteğinden yararlanmak için gerekli tüm işlemleri e-SGK uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Yararlanma süresi 3 ay 

İşverenlerimiz normalleşme desteğinden 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay boyunca faydalanabilirsiniz.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kısa çalışma döneminde yıllık izin var mı? Ücretsiz izinlerli ilgili detay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransız düşünür Michel Onfray'dan Macron'a sert eleştiri: Fransa'yı satıyor
Antalya'da korku dolu anlar! Bunalıma giren genç kafasına silah dayadı sebebi ise...
İçişleri Bakanlığı: Tüm Türkiye'de kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah 12 yaşındaki kıza cinsel istismarı itiraf etti ses kaydı çıktı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Bakan Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Dün başlamıştı! Kastamonu'daki orman yangınında son durum ne?
İstanbul Valisi Yerlikaya böyle çağrı yaptı: Allah rızası için dışarı çıkmayın
Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 eski asker: Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
Rusya'da başarılı aşı sonucu: Gönüllülerin tamamında antikor gelişti
Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor
Yorumlar