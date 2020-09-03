Ankara Valisi Vasip Şahin: Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

ANKARA Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını hatırlattı ve "Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! " dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan Kontrollü Sosyal Hayat dönemi sonrası, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'de vaka sayılarının arttığını da açıkladı. Koca, "Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. " dedi.

Vali Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Şahin "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.