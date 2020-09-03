BIST 1.084
DOLAR 7,44
EURO 8,79
ALTIN 462,13
HABER /  GÜNCEL

Ankara Valisi Vasip Şahin: Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

ANKARA Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını hatırlattı ve "Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! " dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan Kontrollü Sosyal Hayat dönemi sonrası, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'de vaka sayılarının arttığını da açıkladı. Koca, "Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. " dedi.

Vali Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Şahin "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en yüksek riskli 7 ili açıkladı Ankara da var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fahrettin Koca en çok vaka Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da korku dolu anlar! Bunalıma giren genç kafasına silah dayadı sebebi ise...
İçişleri Bakanlığı: Tüm Türkiye'de kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah 12 yaşındaki kıza cinsel istismarı itiraf etti ses kaydı çıktı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Bakan Selçuk duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! Abdullah Gül CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı? Muharrem İnce ihraç edilecek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüste yeni müjde!: Steroid ilaçları ölümleri %20 oranında azaltıyor!
Ezidilerin ruhani liderinin vekili Tahsin Beg: PKK Sincar'da istenmiyor
İsrail televizyonu: Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirecek
O ülkede durum fena! Son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı
Aile Bakanlığı'ndan 'müstehcen' yayın ilanı Keloğlan Ak Ülke kitabının küçüklere satışı yasaklandı
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Yorumlar