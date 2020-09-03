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Aile Bakanlığı'ndan 'müstehcen' yayın ilanı Keloğlan Ak Ülke kitabının küçüklere satışı yasaklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Gül ve Düşün' çocuk kitabı skandalının ardından bir kitap hakkında daha 'müstehcen' kararı verdi. 'Keloğlan Ak Ülke' isimli sözde çocuk kitabında 'kızın ırzını lekeledi' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

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Musa Orhan'ın çirkin ifadeleriyle yazdığı 'Gül ve Düşün' isimli sözde çocuk kitabı infial yaratmıştı. Kitapta yazan çirkin ifadelere benzer nitelikte olan 'Keloğlan Ak ülke' kitabı için de Bakanlık harekete geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararına göre; Duran Yılmaz tarafından yazılan 'Keloğlan Ak Ülke' kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin  maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

"Kızın ırzını lekeledi... Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğum var." ifadeleri görülüyor.

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