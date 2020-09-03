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Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo: Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum

İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabaka öncesi Sivas'a gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, şaşkınlık yaşadı. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tabloyu gören büyükelçi, 'Bu tabloyu Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum' dedi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan’ı Sivas’ta konuk edecek. Bu akşam (perşembe) saat 21.45'te oynanacak müsabaka öncesi Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindekiler, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Matis, ziyareti sırasında Valilik makamında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Tablo hakkında Vali Ayhan’dan bilgi alan Büyükelçi bir süre tabloyu inceledi. Büyükelçi şaşkınlığını "Bunu Sivas’ta bulacağımı düşünmüyordum" sözleriyle dile getirdi. Ressamı belli olmayan tabloda, Vezir-i azam Lala Mehmet paşa, Macar Prensi Boçkays'a kraliyet tacını giydirmesi konu ediliyor.

Tablonun hikayesi ise şu şekilde: Erdel prensi Boçkay (Bosckay) Osmanlıların yardımı ile Avusturya kumandanı Basta’yı yenilgiye uğrattı. Vezir-i azam Lala Mehmet paşa, Estargon’u fethedip Badin’e döndükten sonra Paşte ovasında bütün ordu mensuplarının katıldığı bir törenle Erdel beyi Boçkays’a, Padişah 1.Ahmet’in Erdel krallığı tacını giydirip krallığını ilan etti.

Sivas ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekmişti

Öte yandan tablo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Sivas ziyaretinde de dikkatini çekmişti. Tablonun önümüzdeki günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilerek Cumhurbaşkanlığı külliyesine gönderileceği belirtildi.

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