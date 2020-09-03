Aydın'da Filipinli anne ve 2 çocuğundan 13 gündür haber alınamıyor

Filipinli Maria Danica, 5 yıl önce turist olarak geldiği Türkiye'de, ayakkabı satış mağazasında çalışan Hilmi Özcan (26) ile evlendi. Çiftin, Cihan Ada Özcan (4) ve Deniz Zeynep Özcan (2) isminde 2 çocukları oldu. Hilmi Özcan, 3 yıl önce tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Maria Danica Özcan da 2 çocuğu ile birlikte Özcan ailesinin yanına yerleşti.