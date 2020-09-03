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Elazığ'da baba şehit oğlunun anısına orman oluşturdu

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Elazığlı polis Memuru Mehmet Şevket Uzun’un babası Bünyamin Uzun, oğlunun anısına köyüne 2 bin 500 fidan dikerek "Hatıra Ormanı" oluşturdu.

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Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar köyünde ikamet eden ve muhtarı olan 4 çocuk babası Bünyamin Uzun'un polis oğlu Mehmet Şevket Uzun, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düştü.

Baba Uzun da, oğlunun "Baba bir arazi bul, biz de bademlik yapalım." sözünden hareket ederek köyüne 40 dönüm arazi üzerine 2 bin adet çam ile 500 adet badem ağacı dikti.

Köye bağışladı

Yaklaşık 3 yıl önce kurak ve dağlık alana fidanları diken baba Uzun, oluşturduğu hatıra ormanını, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne devretti, badem ağaçlarından gelecek geliri ise köye bağışladı.

"Oğlumun adı yaşasın'' 

Bünyamin Uzun, “Oğlum, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Borsa İstanbul’da şehit oldu. Yavrum, şehit olmadan önce ‘Baba bir arazi bul, biz de bademlik yapalım’ demişti. Ben de Hazine'den 40 dönümlük arazi için 5 bin lira vererek dağa sekileri badem dikmek üzere yaptırdım. Oğlum, şehit olduktan sonra onun adı yaşasın diye hatıra ormanını devretmeyi düşündüm. Orman ve Bölge Müdürlüğü ile irtibat kurduk ve devrettim.” dedi.

3 yıl önce toplamda 2 bin 500 fidan dikerek ‘Hatıra Ormanı’ oluşturduğunu anımsatan Baba Uzun, “Burada 2 bin adet çam dikildi. Geliri köye ait olmak üzere 500 adet de badem fidanı dikildi. Üçüncü senesi oluyor. Hepsi de tuttu, bundan sonra biraz daha özen gösterirsek bademlerimiz daha iyi olacak. İnşallah bundan sonraki senelerde bademler tutmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

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