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Koronavirüse yakalanmıştı! CHP'li Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi

Koronavirüse yakalanan ve yaklaşık iki haftadır tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek normal odaya çıkarıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 2 hafta önce corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Muhittin Böcek'in tedavisinde önemli bir gelişme kaydedildi. 

Yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, revirdeki normal odaya çıkarıldı. Böcek'in tedaviye cevap verdiği ve cumartesi günü evinde istirahate çekileceği öğrenildi.

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