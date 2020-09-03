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Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistiklere sahip olan futbolcuları kadrosuna katarken, bu futbolcular için bonservis bedeli ödemedi.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şu zamana kadar yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistikleri olan oyuncularla anlaştı.

Bu oyuncular için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen sar-lacivertli ekip ligin en çok gol atan sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki Caner Erkin’i, en çok top kapan sağ beki Gökhan Gönül ile en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları Sosa ile Mert Hakan Yandaş’ı renklerine bağladı.

Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’de en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu.

Novak: Ligin en çok gol atan sol beki (7)
Caner Erkin: Ligin çok asist yapan sol beki (11)
Gökhan Gönül: Ligin en çok top kapan sağ beki (59)
Mert Hakan ve Jose Sosa: Ligin en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları (84/78)

Yeni transferlerden skora katkı

Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri skora katkılarıyla da dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleri geçen sezon toplamda 56 gol ve 37 asistlik performansla toplamda 93 gole katkıda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: 10 gol, 5 asist
Jose Sosa: 11 gol, 11 asist
Filip Novak: 10 gol, 1 asist
Gökhan Gönül: 4 gol, 3 asist
Caner Erkin: 4 gol, 11 asist
Mame Thiam: 12 gol, 5 asist
Sinan Gümüş: 5 gol, 1 asist

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