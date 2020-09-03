Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en yüksek riskli 7 ili açıkladı Ankara da var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını belirterek, "En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor" dedi.

Abone ol

Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz diyen Bakan Fahrettin Koca; ''Bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan Kontrollü Sosyal Hayat dönemi sonrası, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'de vaka sayılarının arttığını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orta Anadolu'da vaka sayısının arttığını belirten Koca, "En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılırken, Diyarbakır'da yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından satırbaşları şöyleydi;

Uzun bir süredir koronavirüs aramızda zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Hastaların ve yitirdiğimiz canları sayısı tüm dünyada olduğu gibi artıyor. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Tatil yerlerinde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz.

29 bin 865 sağlık çalışanına virüs bulaştı

Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla geçirmektedir. Başka insanlar için. 29 bin 865 çalışanımıza virüs bulaştı, 52 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti.

Riskli şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını ifade etti.

"En fazla artışın olduğu il Ankara"

İstanbul, Ege ve Trakya'da ciddi bir artışın olmadığını belirten Koca, "Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik" diye konuştu.

Filyasyon ekiplerinin sayısı arttı

İzolasyon kuralına uymayan 153 bin kişi tespit edildi. Filyasyon sayısını 10 bin 802’ye çıkardık. Sorunlu illerde sayıyı artırıyoruz. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altında. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz

Yaş arttıkça vefat sayısı artıyor

Yaş artıkça hem erkeklerde hem kadınlarda vefat oranımız dramatik bir şekilde artıyor. 2020’de enfeksiyon nedeniyle hasta sayısı artmazken, koronavirüs nedeniyle sayı artmaktadır

Yaşlılarımızı koruyalım

Yoğun bakımdaki hastalarımız 65-70 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Yaşlılarımızı özellikle koruyalım. Özellikle toplum bilim kurulu üyemizin kritik bir önerisi olmuştu. Günlük olarak paylaşılan bilgiler web sayfasında daha ayrıntılı olarak verilecek.

Zatürre ve grip aşısı

Geçen yıla göre bu sene daha fazla grip ve zatürre aşısının tüketileceğinin farkındayız. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Zorunlu kişiler önereceğimiz bir algoritma olacak.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Vaka sayısının en fazla yaşandığı Ankara. Çeşitli tedbirler alınmaya başladı, örneğin mesai düzenlemesi. Şu an sokağa çıkma (yasağı)gibi durum gündemimizde değil