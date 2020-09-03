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Son dakika ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı için tıkla

On binlerce adayın merakla beklediği ALES sonuçları son dakika açıklandı. Duyuruyu ÖSYM yaptı. Adaylar 16 Ağustos'ta sınava girmişti.

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16 Ağustos'ta düzenlenen ALES sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurmuştu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda sonuçların açıklandığı belirtildi.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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