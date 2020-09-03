Son dakika ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı için tıkla

On binlerce adayın merakla beklediği ALES sonuçları son dakika açıklandı. Duyuruyu ÖSYM yaptı. Adaylar 16 Ağustos'ta sınava girmişti.Abone ol
16 Ağustos'ta düzenlenen ALES sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurmuştu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda sonuçların açıklandığı belirtildi.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.