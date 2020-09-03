Uşşaki Vakfı'ndan 12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah açıklaması

Uşşâki Vakfı, bir müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan Şeyh Fatih Nurullah'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Nurullah için ağır ifadeler yer alırken, Nurullah’ın kendileriyle bağının olmadığı ileri sürüldü.

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Uşşaki Tarikatı şeyhlerinden Fatih Nurullah'ın 12 yaşında küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı ve sonrasında tutuklanması üzerine Uşşaki Vakfı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Fatih Nurullah için ağır ifadeler yer alırken, Nurullah’ın kendileriyle bağının olmadığı ileri sürüldü.

Uşşâki Vakfı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı, gündemdeki gelişmelerden ötürü, tekrar beyan etmek isteriz; kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlak dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz."