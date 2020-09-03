Sadece bizde değil, hemen her ülkede vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bazı ülkelerde günlük vaka rakamları ilk günleri aratacak düzeylerde. Peki salgın kontrolden çıktı mı? Osman Müftüoğlu uyardı ve tedbir alınmadığı takdirde kışı bambaşka geçireceğimizi söyledi.

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Koronavirüs vaka sayıları korkutucu boyutlara ulaştı. Bazı isimler de salgının kontrolden çıktığını hatta sonbahardan sonra durumun daha da vahim olacağını iddia ediyor. Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu da " Peki, salgın gerçekten kontrolden çıktı mı? Hemen ve süratle bir “acil durum aşaması”na geçilmeli mi?" sorusuna yanıt verdi.

İyimserliğin, sağlığın sürdürülebilirliği bakımından çok önemli bir ayrıntı olduğunu ifade eden Müftüoğlu, meselenin sadece günlük yeni vaka sayıları ile sınırlı olmayacağının altını çizdi. Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

Günlük vaka sayılarının neredeyse iyileşenleri ikiye katlaması, yani önceki yazılarımda belirttiğim “ters makas” meselesi (makasın tersine büyümeye başlaması) önemli bir işarettir. Bu veri hastanelerde yatak işgal oranının artmasının, sağlık sistemi üzerindeki yükün katlanılabilir olmaktan çıkmasının da işareti gibidir. Diğer taraftan yoğun bakımda yatan hasta sayımızda da 1 ay öncesine oranla “azalma” yerine neredeyse “2 katına çıkma” eğilimi var. Her gün kaybettiğimiz insan sayısı ise kabullenilebilecek bir rakam olmaktan çoktan çıktı! Kısacası yeni vaka sayılarındaki artışı yalnızca test sayılarımızdaki artışla izah edemeyiz. Evet, test sayımız arttı, bu mükemmel bir gelişme. Daha da artmalı. Günlük 200 binleri bulmalıdır. Peki o zaman sorun ne? Sorun farklıdır.

"Vaka sayılarındaki artışın sebebi test sayısındaki artış değildir." diyen Müftüoğlu "Daha net ve açık nedenler var: Rehavetimiz tavan yapmıştır. Dikkatimiz dağılmıştır. Virüsün etkisini kaybettiği şeklindeki yanlış bilgiler özgüvenimizi patlatmıştır. Çok daha önemlisi, toplu aktivitelere (sünnet, nişan, nikâh, cenazeler, taziyeler) izin verilmesi vaka sayılarında bugünkü patlamaların bir numaralı sebebi haline gelmiştir. Okulların açılması bu sayıları daha da arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Acil durumun olmadığını ve başlangıçtaki olağanüstü önlemlere yeniden dönme noktasında olmadığımızı belirten Osman Hoca uyardı:

Ama ne yapıp etmeli, hızla ve ciddi bir şekilde yeniden derlenip toparlanmalıyız. Yoksa emin olun bu kışı farklı yaşayabiliriz. Hemen tedbir almazsak, hatalarımızı tekrarlamaktan vazgeçip yeni, farklı ve etkili stratejilere odaklanmazsak işimiz gerçekten zorlaşacaktır. Ve belki de işte o zaman başlangıçtaki olağanüstü önlemlere yeniden dönmek zorunda kalabileceğiz.

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