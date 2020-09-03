Adana'da yaşandı! Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

ADANA’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp etmesinin ardından karısını da bayıltana kadar dövdü. Polis şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

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Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Korkunç haberin adresi bu kez Adana...

Yüreğir ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.’yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü. Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.



Kendini ihbar etti

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi. Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.