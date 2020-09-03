BIST 1.084
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 459,16
HABER /  GÜNCEL

Adana'da yaşandı! Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

ADANA’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp etmesinin ardından karısını da bayıltana kadar dövdü. Polis şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

Abone ol

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Korkunç haberin adresi bu kez Adana...
Yüreğir ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.’yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü. Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.

Kendini ihbar etti
Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi. Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de durum vahim! Korona Alzheimer Derneği’nin Yaşlı Bakım Merkezi’ne sıçradı
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: 152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu? Erdoğan'ın sözü görüşmeye damga vurdu
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert tepki: Saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz
Adana'da kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakan Koca, koronavirüs salgınında en yüksek riskli 7 ilimizi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da genç kardeşlerden biri öldü öbürü ağır yaralandı
Türkiye - Macaristan maçı canlı yayın ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Eski Başbakan koronavirüse yakalandı! Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu nasıl
Korku dolu anlar! Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Bakan Bekir Pakdemirli’den sıcaklık uyarısı
İtiraf etti! Adana'da sosyal medyada tartıştığı arkadaşını vuran zanlı tutuklandı
Yorumlar