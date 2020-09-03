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Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert tepki: Saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz." dedi. Altun, Yunan makamlarına seslenerek "O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz." ifadelerini de sözlerine ekledi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Meis'te görev yapan AA çalışanlarının Yunan makamları tarafından hedef gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Altun sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda "Altun Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür." ifadelerine yer verdi.

"Bedelini ödersiniz"

Altun, Yunan makamlarına seslenerek "O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı'nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." uyarısında bulundu.

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