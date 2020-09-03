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Türkiye, Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 ayrı NAVTEX yayınladı

Son günlerde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye, bölgede atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX ilan etti. Yeni duyurular 8-22 ve 17-25 Eylül tarihleri arasını kapsıyor.

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Türkiye Doğu Akdeniz'de 2 yeni NAVTEX kararı yayınladı. NAVTEX kararı 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında 2 farklı konumda "Rusya atış eğitimleri" başlığını kapsıyor.

Sismik arama faaliyeti 12 eylül'e kadar uzatılmıştı
Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için daha önce 1 Eylül'e kadar NAVTEX ilan edilmişti. 31 Ağustos'ta 1 Eylül'de bitecek NAVTEX'in süresi 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 ayrı NAVTEX yayınladı

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