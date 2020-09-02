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Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına cevap verdi

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, vatandaşların merak ettiği "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, "Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok" dedi.

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Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin merak ettiği "yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, "Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"Birtakım düzenlemeler birçok ilde başladı"
Vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu açıklayan Koca, " İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Özellikle bu anlamda bizim bildiğiniz gibi birtakım tedbirler alınmaya başlandı özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden dönüşümlü olarak belli bir yaş üzerinde 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Şu an sokağa çıkma yasağı vb. bir durum gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

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