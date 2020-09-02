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Francisco Montero resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Atletico Madrid'in genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Beşiktaş böylelikle, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner'in ardından 5. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır."

Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ın Atl. Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı stoper Francisco Montero'nun 1.5 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
 
Francısco Montero kimdir?
Hem savunmanın solunda hem de stoper olarak oynayabilme özelliğine sahip olan Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olaraqk geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü.

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