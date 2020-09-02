BIST 1.084
DOLAR 7,39
EURO 8,74
ALTIN 460,71
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble'dan 'supernova' paylaşımı

30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde turuncu renkli bir şerit görüntüsü yakaladı.

Abone ol

Dünya’dan 2 bin 400 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen süpernova patlaması Hubble Uzay Teleskobu'nun objektifine takıldı.  
  
BGR'de yer alan habere göre, NASA tarafından yayınlanan karede süpernova patlaması sonrası ortaya çıkan bir dalga görülüyor. 

NASA, patlamaya ait dalganın yakalandığı yıldızın büyüklüğünün Güneş Sistemi'nin tek yıldızı konumundaki Güneş'ten 20 kat fazla olabileceğini belirtti.

Aynı açıklamaya göre, binlerce yıl önce patlamış olan bu yıldız, Cygnus Takımyıldızı'nın bir parçası. 

Süpernova çok miktarda enerji yayan yıldız patlamalarıdır.

1990'dan beri görev yapıyor

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Facebook çalışanlarının aldığı maaşlar dudak uçuklattı bakın ne kadar kazanıyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kim Jong-un Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'a asılmış! 'Trump ülken için kendini feda et dedi'
MHP Lideri Bahçeli idam cezasını yeniden gündeme getirdi! İlkel suçları önler
Muharrem İnce hakkında şok dilekçe: Burası bakkal dükkanı değil
KKTC Başbakanı Ersin Tatar açıkladı: Acayip bir silahlanma var her şeye hazırlıklı olmalıyız
TİP milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tutuklandı! İfadelerinde ne dediler
'Devletin içine yerleşin' diyen tarikat şeyhi Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kızı istismardan tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kadın doktor 4 kez savaştığı kansere 5'incide yenik düştü
Palamudun fiyatı düştü! Balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu
Halis Aygün'den pandemi döneminde uygulanacak sınavlara ilişkin açıklama
Ankara Tabip Odası güncel rakamı açıkladı: 693 sağlık çalışanı pozitif vaka çıktı
Galatasaray ve Beşiktaş arasında Kurzayev savaşı
Rusya'da muhalif gazeteciye evinin önünde saldırıya uğradı
Yorumlar