Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble'dan 'supernova' paylaşımı

30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde turuncu renkli bir şerit görüntüsü yakaladı.

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Dünya’dan 2 bin 400 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen süpernova patlaması Hubble Uzay Teleskobu'nun objektifine takıldı.



BGR'de yer alan habere göre, NASA tarafından yayınlanan karede süpernova patlaması sonrası ortaya çıkan bir dalga görülüyor.

NASA, patlamaya ait dalganın yakalandığı yıldızın büyüklüğünün Güneş Sistemi'nin tek yıldızı konumundaki Güneş'ten 20 kat fazla olabileceğini belirtti.

Aynı açıklamaya göre, binlerce yıl önce patlamış olan bu yıldız, Cygnus Takımyıldızı'nın bir parçası.

Süpernova çok miktarda enerji yayan yıldız patlamalarıdır.

1990'dan beri görev yapıyor

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.