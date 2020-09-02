THE Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 açıklandı! Listede Türkiye'den 44 üniversite var
Times Higher Education (THE),2021 Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçlarını açıkladı. 93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den de üniversiteler yer alıyor.Abone ol
Times Higher Education (THE),2021 Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçlarını açıkladı. 93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den de 44 üniversite yer alıyor. Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi listede ilk 500'e girmeyi başardı.
THE, 'Dünya Üniversite Sıralamaları'nı yaparken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesini göz önünde bulunduruyor.
Oxford Üniversitesi zirvede yer aldı
'2021 Dünya Üniversite Sıralamaları'na göre birinci sırada İngiltere'deki Oxford Üniversitesi yer alırken, ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi üçüncü, California Teknoloji Enstitüsü dördüncü ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise beşinci oldu.
Dünyanın en iyi 20 üniversitesi
1- Oxford Üniversitesi
2- Stanford Üniversitesi
3- Harvard Üniversitesi
4- California Teknoloji Enstitüsü
5- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
6- Cambridge Üniversitesi
7- California Üniversitesi
8- Yale Üniversitesi
9- Princeton Üniversitesi
10- Chicago Üniversitesi
11- Imperial College London Üniversitesi
12- Johns Hopkins Üniversitesi
13- Pennsylvania Üniversitesi
14- Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü
15-California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)
16- UCL (University College London)
17- Columbia Üniversitesi
18- Toronto Üniversitesi
19- Cornell Üniversitesi
20- Duke Üniversitesi
Listede Türkiye'den 44 üniversite var
93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den de üniversiteler yer alıyor. Türkiye'den 44 üniversitenin girdiği listede şu üniversiteler yer aldı:
Çankaya Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Acıbadem Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi