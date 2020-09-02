Galatasaray ve Beşiktaş arasında Kurzayev savaşı

Orta saha transferi için kolları sıvayan Galatasaray ve Beşiktaş Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev için karşı karşıya geldi.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray ve Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verirken yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi. Rus orta sahanın bonservisinin elinde bulunması Galatasaray ve Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor.

Sergen Yalçın olumlu rapor verdi

Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşmesi sona erdi. Rus kulübü, Daler Kuzyaev ile sözleşme yenilemek istiyor. Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği Rus futbolcu için girişimlere başlayan Beşiktaş yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'na katılabilmek için güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Oynadığı takımlar: Zenit (3 sezon) A.Grozny (4 sezon) Neftekhmi (1 sezon)

Galatasaray da devrede

İspanya ekiplerinden Alaves ve İtalya'dan da talipleri olan Daler Kuzyaev için Galatasaray da devrede. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sarı-kırmızılı takımın orta sahada oyun kurabilen, mücadele gücü yüksek ve teknik kapasitesi olan bir isim olarak belirlediği Daler Kuzyaev'i kadrosuna katmak istiyor.

Terim talimat verdi

Lemina'nın Fulham'a transfer olması Seri'nin de geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine teknik direktör Fatih Terim, Daler Kuzyaev'in transfer edilmesi için Galatasaray yönetimine talimat verdi.

1 gol atıp 1 asist yaptı

27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı. Daler Kuzyaev, ayrıca Rusya Milli Takımı'nda görev yapıyor.