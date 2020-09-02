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CHP'li belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi.

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Ağaçların kesilmesini görüntüleyen mahalleli, ekipleri engellemek istedi ancak başarılı olamadı. Ağaçların kesilmesine engel olamayan mahallelilerden Didem Aybak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen CHP'li Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü. Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Durumu gözyaşları ile anlatan ve görüntüleri çeken Didem Aybak, "Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyorlar" dedi. Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürüldü.

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