Fitch yine Fitchliğini yapıyor! Varlık Fonu ve 21 Türk bankasının görünümünü negatife çevirdi

Türk ekonomisine yönelik dışardan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün üst üste Türkiye'ye operasyon çekti. Önce 21 Türk bankasının görünümünü "negatif"e çeviren Fitch, şimdi de Varlık Fonu'nun görünümünü negatife çevirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisine darbe vurmaya yönelik operasyonlarına hız verdi. Öğle saatlerinde aralarında Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın da bulunduğu 21 bankanın 'Durağan'dan 'Negatif'e çeviren Fitch, son olarak, enerji, petrokimya ve madencilik alanındaki yatırımlarından ötürü, THY, Ziraat Bankası, Turkcell ve daha pek çok kamu şirketini bünyesinde bulunduran Varlık Fonu'nun görünümünü durağandan negatife revize etti.

Türkiye'ye operasyonu sürdürüyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye Varlık Fonu’nun görünümünü durağandan negatife revize etti. Fitch 28 Ağustos’ta Türkiye’nin kredi notu görünümünü döviz rezervlerinin tükenmesi ve itibarı zayıf para politikası sonucu dış finansman risklerinin artması gibi gerekçelerle “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Fitch, ağırlıklı olarak enerji, petrokimya ve madencilik alanında sermaye yatırımlarından dolayı Türkiye Varlık Fonu’nun net borç/FAVÖK’ünün (FAVÖK: faiz, vergi ve amortisman öncesi kazanç) 2025’e kadar sekiz katına çıkmasını bekliyor.

VARLIK FONU'NDA BULUNAN ŞİRKETLERDEN BAZILARI Milli Piyango, Ziraat Bankası, Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları, Halkbank, PTT, Borsa İstanbul, Türkiye Petrolleri, Türksat, Çaykur, Eti Maden...

Fitch'in görünümünü 'durağan'dan 'degatif'e çevirdiği Türk Bankaları

urkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. (Ziraat)

Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Vakifbank)

Vakif Katilim Bankasi A.S. (Vakif Katilim)

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB)

Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Turk Eximbank)

Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (TKYB)

Emlak Katilim Bankasi A.S. (Emlak Katilim)

Akbank T.A.S. (Akbank)

Turkiye Is Bankasi A.S. (Isbank)

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YKB)

Garanti BBVA

Turk Ekonomi Bankasi

QNB Finansbank A.S.

ING Bank A.S.

Kuveyt Turk Katilim Bankasi

Alternatifbank A.S.

Turkiye Finans Katilim Bankasi

Burgan Bank A.S.

ICBC Turkey Bank A.S.

Ziraat Katilim Bankasi A.S.

Garanti Faktoring A.S.

Garanti Finansal Kiralama A.S.

QNB Finans Finansal Kiralama A.S.

QNB Finans Faktoring A.S.

Deniz Finansal Kiralama A.S.

Alternatif Finansal Kiralama AS

Ak Finansal Kiralama A.S.

Is Finansal Kiralama A.S.

Yapi Kredi Faktoring A.S.

Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.

Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S.

TEB Finansman AS

Denizbank A.S.