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Sosyalistlerden HDP'ye Sevr tepkisi! Onların yeri Sevr’in yanı tarihin çöplüğüdür

Dünya genelindeki bazı partiler, Türkiye’nin bölünmesini öngören ve Milli Kurtuluş Savaşı ile tarihe gömülen Sevr Antlaşması’nın uygulanması ve Ermeniler'e tazminat ödenmesi için çağrı bildirisi yayımladı. HDP’nin Sevr imzasına ise HKP'den tepki geldi.

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Dünya genelindeki bazı partiler, Türkiye’nin bölünmesini öngören ve Milli Kurtuluş Savaşı ile tarihe gömülen Sevr Antlaşması’nın uygulanması ve Ermeniler'e tazminat ödenmesi için çağrı bildirisi yayımladı. Bu bildiriye Türkiye’den HDP Gençlik Meclisi de imza attı.

HDP’nin Sevr imzasına ise Halkın Kurtuluş Partisi'nden (HKP) tepki geldi.

Halkın Kurtuluş Partisi ise “'Sevr Antlaşması Uygulansın' çağrısına imza atanlar, Halklarımıza ve Tarihimize düşmandır! Onların yeri Sevr’in yanı, Tarihin çöplüğüdür!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

'Hainlikleri ve aymazlıklarıyla baş başa bırakacağız onları'

HKP Gençliği’nden yapılan açıklamada, “Emperyalizme ve faşizme karşı nasıl mücadele veriyorsak; bu imzaları atanlara ve sessiz kalanlara, emperyalizmin çıkarları için halklarımıza ihanet edenlere, ülkemizi satanlara, “Sevr uygulansın” diyenlere karşı da aynı mücadeleyi vereceğiz. Tarihin çöplüğünde hainlikleri ve aymazlıklarıyla baş başa bırakacağız onları!” ifadelerine yer verildi.

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