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Fenerbahçe Bilal Budak transferini bitirdi

Fenerbahçe, Manisaspor’dan Bilal Budak’ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu, yarın İstanbul’da olacak.

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Fenerbahçe, genç futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Manisaspor’dan Bilal Budak’ı  transfer etti. 16 yaşındaki futbolcu yarın İstanbul'da olacak.

Orta saha bölgesinde oynayan genç futbolcu, bu sezon TFF 3 .Lig'de Manisaspor forması ile çıktığı 20 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Cenk Alptekin Adanaspor'a
Öte yandan Fenerbahçe, genç stoper Cenk Alptekin'i TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'a verdi. Adanaspor bu transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ücreti ödemeyecek. Süre 3 yıl olacak. Fenerbahçe’nin geri satın alma opsiyonu var.

Sarı lacivertlilerin alt yapısında yetişen Cenk, Türkiye Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.

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