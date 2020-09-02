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Vaka sayısı artıyor! Adıyaman'da son bir haftada 301 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda kentte son bir haftada 301 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen çarşamba gününden itibaren Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin bulunduğu 301 ev karantinaya alındı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kent merkezindeki ve merkeze bağlı bazı köylerde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Musalla, Sıratut, Varlık, Ulucami, Türkiye Petrolleri, Fatih, İmamağa, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Musalla, Örenli, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yeni, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahalleleri ile Akdere, Gümüşkaya, Güzelyurt, Hasankendi, Derinsu köyleri ile Kömür kasabasında toplam 301 ev karantinaya alındı."

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